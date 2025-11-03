ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
"Аз съм част от тази инициатива, чиято задача е да подкрепим с каквото можем излъчването на кандидат, който защитава два вида позиции: едните са силно антикорупционни – не приемаме завладяването на страната и обещаваме да се позиционира ясно срещу това. И другото е с ясна проевропейска ориентация, която включва и позиция по отношение на Украйна и на НАТО.“
Според анализатора истинската надпреваря за президентството все още не е започнала, като по думите му реалните кандидати ще бъдат излъчени вероятно към пролетта на 2026 година. В момента в различните политически партии тече подготовката на процеса.
"Най-важно е за какво ще бъдат тези избори – те са за генералната посока страната. И хората трябва да мислят по тези две линии: каква България искат да видят, дали България е европейска, интегрирана и дали Европа е силна, солидарна и консолидирана. България трябва да работи точно за такава политика. И другото е въпросът с корупцията, и този въпрос не бива да се подценява,“ завърши доц. Смилов.
