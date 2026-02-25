Добруджа срещна Пирин в първата фестивална вечер, събирайки на една сцена фолклорни традиции от североизточната и югозападната част на България.Концертът на Ансамбъл "Добруджа“ и Ансамбъл "Пирин“ пренесе публиката в ритъма и мелодията на регионите, съчетавайки музика, песни и танци. От първите акорди до последните движения на танцьорите сцената оживя с характерния дух на Добруджа и Пирин, а публиката се потопи във фолклорните традиции, свързващи земя, история и общност.Артистите бяха приветствани от зам.-кмета Станислав Кимчев, който поздрави изпълнителите и публиката и подчерта значението на подобни културни събития за съхраняването и предаването на българските традиции между поколенията.Концертът е част от фестивала "От Добруджа до Пирин“, който обединява различни региони, поколения, минало и настояще.Фестивалът продължава на 25 и 26 февруари, когато Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ – Плевен и Ансамбъл "Пирин“ ще пренесат публиката във фолклорните области между Дунав, Стара планина и Пирин. Входът е свободен.