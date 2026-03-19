Основните дейности, цели и очаквани резултати по проект за енергийно обновяване на зала "22 Септември“ и кметствата в селата Бучино, Зелендол, Логодаж, Падеш и Покровник ще бъдат представени на пресконференция, организирана от Община Благоевград.Събитието ще се проведе на 20 март 2026 г. (петък) от 10:30 часа в зала №101 в сградата на Общината.Реализацията строително-ремонтните работи в рамките на проекта ще доведе до удължаване на жизнения цикъл на сградите, оптимизиране на енергийното потребление и ограничаване на вредните емисии във въздуха.Общият бюджет на инвестицията възлиза на 3 288 911,69 евро, от които 2 402 785,80 евро са безвъзмездна финансова помощ, 470 674,30 евро – национално съфинансиране, а 415 451,59 евро – собствен принос.Дейностите се реализират по проект № BG-RRP-4.020-0253-C02 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за административно обслужване в община Благоевград“, с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд.Бенефициент е Община Благоевград, а периодът за изпълнение е от 3 април 2024 г. до 30 юни 2026 г.