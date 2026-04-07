Пресцентърът на Областна администрация – Благоевград, съобщи за ФОКУС. 555 нови паравани за гласуване ще има в изборните секции в Благоевградска област, а транспортирането им до общините в региона ще започне до броени дни.

В края на месец март въпросните нови паравани бяха представени от областния управител Николай Куколев. Тогава стана ясно, че възложените от Централната избирателна комисия и Министерския съвет дейности, свързани с изработването на параваните за гласуване, са изпълнени в срок от Областна администрация – Благоевград. Очакванията бяха, че до 8 април те да бъдат изработени и доставени във всички общини на територията на областта. По време на срещата ръководството на администрацията демонстрира на присъстващите новия модел паравани, като бяха дадени разяснения относно тяхното предназначение и начин на използване с цел гарантиране тайната на вота.

Днес от Областна администрация информираха, че транспортирането на новите паравани ще започне след 11:00 часа на 9 април – четвъртък. Новите паравани ще бъдат осигурени от Областна администрация Благоевград в помещението до "Музей на водата“ в Благоевград.