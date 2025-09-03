До 34 градуса днес в Благоевград, следобед ще превали

© Днес времето ще е слънчево. Следедобед главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, в София - около 31°.



В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.



По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.