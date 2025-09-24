Новини
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
Автор: Георги Кирилов 17:18
©
Днес в сградата на Областна администрация Благоевград се проведе заседание относно подобряване организацията за ранно предупреждение на населението на областно и общинско ниво на територията на област Благоевград. 

Срещата, свикана от областния управител Георги Динев, е по повод Решение №476 на Министерски съвет от юли 2025 г. за приемане на план за използване на системата BG-ALERT. Изпълнението на плана се възлага на министрите, областните управители и кметовете на общини. Това предвижда преглеждане и актуализиране на областните и общински планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението. 

Областният управител Георги Динев откри срещата, на която присъстваха главният секретар на Областна администрация – Веска Костадинова, представители на администрацията, директорът на РДПБЗН –комисар Валентин Василев, представители на общините на територията на областта, главен инспектор Сергей Алексов – началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград ОДМВР-Благоевград.Участниците в работната група идентифицираха и обсъдиха създаването на списък с относимите случаи за използване на BG-ALERT, дискутираха критериите за извършване на предупреждението за всяка опасност от създадения списък, както и разработването на правила (стандартни оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.

"По мое мнение най-лесният и добър начин е критериите да бъдат разработени и определени на местно ниво и съгласувани на областно ниво. Най-важно е те да бъдат обсъдени в щабовете по общини и съответно да бъдат докладвани на областния управител“, отбеляза директорът на РДПБЗН комисар Василев по отношение на изпращането на предупредителните съобщения при различните потенциални опасности.

До 30 септември Общините трябва да преразгледат и актуализират общинските планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението. На 30 септември областният управител, в качеството му на председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Област Благоевград ще проведе среща с членовете на Съвета, когато ще бъдат обсъдени и утвърдени направените актуализации в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград.

