ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
Срещата, свикана от областния управител Георги Динев, е по повод Решение №476 на Министерски съвет от юли 2025 г. за приемане на план за използване на системата BG-ALERT. Изпълнението на плана се възлага на министрите, областните управители и кметовете на общини. Това предвижда преглеждане и актуализиране на областните и общински планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението.
Областният управител Георги Динев откри срещата, на която присъстваха главният секретар на Областна администрация – Веска Костадинова, представители на администрацията, директорът на РДПБЗН –комисар Валентин Василев, представители на общините на територията на областта, главен инспектор Сергей Алексов – началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград ОДМВР-Благоевград.Участниците в работната група идентифицираха и обсъдиха създаването на списък с относимите случаи за използване на BG-ALERT, дискутираха критериите за извършване на предупреждението за всяка опасност от създадения списък, както и разработването на правила (стандартни оперативни процедури) за използване на BG-ALERT.
"По мое мнение най-лесният и добър начин е критериите да бъдат разработени и определени на местно ниво и съгласувани на областно ниво. Най-важно е те да бъдат обсъдени в щабовете по общини и съответно да бъдат докладвани на областния управител“, отбеляза директорът на РДПБЗН комисар Василев по отношение на изпращането на предупредителните съобщения при различните потенциални опасности.
До 30 септември Общините трябва да преразгледат и актуализират общинските планове за защита при бедствия в частта им за ранно предупреждение на населението. На 30 септември областният управител, в качеството му на председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Област Благоевград ще проведе среща с членовете на Съвета, когато ще бъдат обсъдени и утвърдени направените актуализации в Областния план за защита при бедствия на област Благоевград.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1313
|предишна страница [ 1/219 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: