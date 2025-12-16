Кметът на Община Благоевград Методи Байкушев обяви, че няма да има никаква промяна по отношение на такса "Битови отпадъци“ през 2026 година, тоест няма да има промяна в данъчните задължения, предаде репортер на"Не предлагаме никаква промяна, така че всичко ще си остане така, както е било през 2025 г. Това ще бъде предизвикателство, защото за разлика от приходите, разходите растат и единствения начин те да бъдат посрещнати е като се намират нови приходоизточници. Може би сте видели, че огромната част от общините, макар че нямат готовност да въведат новия модел, са предложили вдигане на такса "Смет“. Нещо, което ние направихме миналата година, защото откровено знаехме какво ще стане. Сега обаче се сещат повечето общини, че няма как да им излязат приходите и разходите, при нас излязоха точно през тази година, следващата година ще бъде трудно“, каза още той.Градоначалникът подчерта, че заедно трябва да направим така, че да намалим ръста на разходите за управление на отпадъците. Затова от страна на Общината предлагат съществени стимули за гражданите, така че те да започнат да събират отпадъците си разделно и да ги предават в обособените за целта пунктове, които се намират на територията на община Благоевград."С отстъпките, които предлагаме, от една страна искаме да помолим гражданите да намалят своите разходи за такса "Битов отпадъци“, но и с това да намалим разходите на общината и разбира се да постигнем екологични цели – да направим така, че по-малка част от отпадъците, които генерираме, да отидат за депониране“, коментира той.Кметът Байкушев припомни, че рециклируемите отпадъци от опаковки са хартия, пластмаса, стъкло и метал. Според него те са лесно отделим, стига човек вкъщи да си направи необходимата организация."Достатъчно е всеки да има по един малък съд, на удобно място, така че, когато е готов да не го слага в общия кош, а в един отделен, където е само за пластмаса. С това ще намалим количеството отпадък, което отива в депото, ще увеличим рециклируемия отпадък, ще спестим ресурси и ще ще получим отстъпка от такса "Битови отпадъци“. Нашата идея е, че ако човек си събира разделно отпадъците от опаковки ще получи два стимула – от една страна ще получи някакви пари от пунктовете за разделносъбрани отпадъци и от друга страна ще получи отстъпка от таксата“, обясни общинският кмет.Методи Байкушев каза и каква е технологията, по която домакинствата ще получават отстъпката, ако са събрали и предали разделно своите отпадъци.От думите му стана ясно, че проверката ще се извършва по служебен път."В края на годината ще може да видим кой гражданин, какво количество отпадък е събрал и предал, и съответно да приложим отстъпка. Отстъпките се прилагат за домакинствата за основното жилище. Може да се ползва само за основното жилище като при предадени количество от 50 до 100 кг. (включително) отстъпката от такса "Битови отпадъци“ е в размер 10 на 100 от таксата. За количество над 100 кг до 150 кг – е 20 на 100 и за количество над 150 кг. в размер на 30 на 100 от таксата“, добави той.