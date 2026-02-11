ЗАРЕЖДАНЕ...
Дни на отворените врати във винарните от Долината на Струма от 13 до 15 февруари
От 13 до 15 февруари винарни от Югозападна България ще посрещнат гости с дегустации на местни вина, ритуално зарязване на лозята, музика на живо и специални събития за празничния уикенд.
За всички посетители ще има:
- безплатни винени дегустации;
- достъп до 17 винарни в региона;
- посещение в Исторически музей Петрич и Античен град “Хераклея Синтика"
с безплатни винени дегустации;
- празнична програма – фолклор, джаз, концерти, DJ сетове;
- винени турове, фермерски и занаятчийски продукти;
- безплатен организиран транспорт от Сандански.
Празничният уикенд включва концерти, фолклорни изпълнения и кулинарни събития.
За удобство на гостите е осигурен транспорт от Сандански по три направления – Запад, Юг и Север, обхващащи всички участващи винарни.
Събитието се реализира с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни.
