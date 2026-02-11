Сподели close
17 винарни, три дни, безплатни дегустации и организиран транспорт - така Долината на Струма ще отбележи празника на Св. Трифон Зарезан с традиционните Дни на отворените врати.

От 13 до 15 февруари винарни от Югозападна България ще посрещнат гости с дегустации на местни вина, ритуално зарязване на лозята, музика на живо и специални събития за празничния уикенд.

За всички посетители ще има:

- безплатни винени дегустации;

- достъп до 17 винарни в региона;

- посещение в Исторически музей Петрич и Античен град “Хераклея Синтика"

с безплатни винени дегустации;

- празнична програма – фолклор, джаз, концерти, DJ сетове;

- винени турове, фермерски и занаятчийски продукти;

- безплатен организиран транспорт от Сандански.

Празничният уикенд включва концерти, фолклорни изпълнения и кулинарни събития.

За удобство на гостите е осигурен транспорт от Сандански по три направления – Запад, Юг и Север, обхващащи всички участващи винарни.

Събитието се реализира с подкрепата на общините Петрич, Сандански и Струмяни.