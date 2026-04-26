Срокът за премахване на агитационните материали след изборите изтича днес, съгласно разпоредбите на Изборен кодекс. Законът изисква партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях плакати, билбордове и други агитационни материали, свързани с вече приключилите избори, в срок до 7 дни след вота.

Предвидените санкции за нарушения варират между 511 и 2556 евро.

Политическите формации са изразходвали близо 1 милион евро за предизборна агитация и медийно присъствие. Най-голям дял от средствата е вложен от "Прогресивна България" - над 196 хиляди евро. След нея се нареждат ПП-ДБ с повече от 172 хиляди евро и Възраждане с приблизително 163 хиляди евро.

Места в парламента

В петък Централна избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рото Народно събрание.

Най-голяма парламентарна група ще има ''Прогресивна България'' със 131 депутати. Следват ГЕРБ - СДС с 39 народни представители, ''Продължаваме промяната - Демократична България'' (ПП-ДБ) с 37, Движение за права и свободи (ДПС) с 21 и ''Възраждане'' с 12.

Общо 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 - мъже, което означава, че жените ще заемат около 24% от местата в парламента. За сравнение, според информация от сайта на Народното събрание, в 51-вия парламент към момента има 55 жени народни представители.

Средната възраст на новоизбраните депутати е 49 години.

Най-младият народен представител е Анна Бодакова на 23 години от листата на ПП-ДБ. Най-възрастният е Румен Миланов на 77 години от ''Прогресивна България'', който ще бъде доайен на 52-рото Народно събрание и ще открие първото заседание.