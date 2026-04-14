В Благоевград днешният ден носи празнично настроение за всички, които отбелязват своя имен ден. Поводът е Светли вторник - част от Светлата седмица, когато традицията повелява празнуващите да почерпят близки и приятели. Това е третият ден от Великденските празници.

На 14 април църквата почита Свети Мартин Изповедник, папа Римски. Заедно със Свети Максим Изповедник той отстоявал християнската вяра срещу ереста на монотелитството. По негова инициатива в Рим бил свикан събор, на който това учение било осъдено. След като научил за решението, императорът обвинил папа Мартин в измяна и наредил той и Свети Максим да бъдат отведени в Цариград.

Там ги осъдили през 553 г., но въпреки изтезанията, двамата не се отказали от убежденията си. Папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където починал през 653 година. Българите наричат този ден Мартиния и в югозападните райони на страната на него се изпълняват интересни обреди. В Охридско "завързвали" устата на вълците, за да не нападат добитъка.

Жените събирали всички гребени в къщата, заплитат ги един в друг и ги слагат в някой ъгъл. Това правели със затворени очи, за да бъдат "слепи" вълците и да не видят овцете, когато минават край кошарите.

Именици са Мартин, Мартина, Марта.