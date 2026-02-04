Директорът на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград Маргарита Мачева пое и една от най-красивите роли в живота – тази на майка.На бял свят се появи малката Ивана, съобщиха от култутния институт."От сърце пожелаваме на Маргарита и нейното семейство здраве, спокойствие, много любов и дни, изпълнени с усмивки и радост. Пожелаваме на Ивана здраве и щастливо детство, изпълнено с обич и хармония", допълват от театъра.