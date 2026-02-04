ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на благоевградския театър Маргарита Мачева с първа рожба
На бял свят се появи малката Ивана, съобщиха от култутния институт.
"От сърце пожелаваме на Маргарита и нейното семейство здраве, спокойствие, много любов и дни, изпълнени с усмивки и радост. Пожелаваме на Ивана здраве и щастливо детство, изпълнено с обич и хармония", допълват от театъра.
