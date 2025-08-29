Новини
Директорите на детските градини в Благоевград ще могат да приемат до 3 деца над максимума
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:44Коментари (0)135
© Blagoevgrad24.bg
Общински съвет - Благоевград прие предложението на кмета Методи Байкушев при доказана необходимост, директорите на общинските детски градини да имат възможност да приемат до 3 деца над нормативно определения максимум от 25 деца в група през учебната 2025/2026 година.

Основен мотив за решението са постъпили искания от част от директорите на детски градини, както и молби от родители, чиито деца, въпреки че отговарят на всички изисквания по критериите за прием и са подали заявления в срок, остават неприети поради запълване на капацитета.

Мярката ще се прилага само в заведения с подходяща материална база, при наличие на достатъчен кадрови ресурс и при стриктно спазване на стандартите за среда и педагогическо обезпечаване.

Справки от изминалата учебна година показват, че реалният брой на децата, които среднодневно посещават групите е между 15 и 20 деца. Това означава, че приемът на до 3 деца над максималния брой не би довел до претоварване на материално-техническата и педагогическа база и ще позволи по-рационално използване на капацитета на детските градини.

Решението на съветниците гарантира обхващането на всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Припомняме, че през м. юли т.г. кметският екип кандидатства за финансиране на изграждане на нова сграда и надстрояване на друга за детски градини и ясли по Програма за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) "Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“.






