Динко Стоев е новият носител на наградата "Майстора"
Кулминацията на празничния ден бе връчването на Националната награда за живопис "Владимир Димитров – Майстора“ за 2025 година на художника Динко Стоев. Отличието бе присъдено по време на тържествена церемония в Галерията – място, което носи името и духа на твореца, превърнал живописта в морален и духовен избор.
Церемонията събра представители на държавната и местната власт, културни институции и художествената общност. Сред официалните гости бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, народният представител Христо Терзийски, председателят на Съюза на българските художници Любен Генов, директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева, както и представители на творческата гилдия, институции и почитатели на изобразителното изкуство.
Празничната атмосфера бе допълнена от музикална увертюра, поднесена от студентите от Националната музикална академия "Панчо Владигеров“ – пианиста Симеон Божилов, баскитариста Самуил Даскалов и саксофониста Гален Николов. Както мелодията носи свои цветове, така музиката и живописта естествено се сляха в общ художествен разказ, посветен на рождението на Майстора и на съвременното продължение на неговия дух.
Директорът на Кюстендилската художествена галерия проф. Валентин Господинов приветства гостите, като отново насочи вниманието към бъдещето на комплекс "Майстора“ в село Шишковци – място, превърнало се в духовен дом на художника. Той съобщи, че с решение на Общинския съвет къщата на фамилия Яглеви, в която Владимир Димитров – Майстора е живял, вече е предоставена за управление на галерията. В рамките на месец ще бъде представен проект за възпоменателна плоча, която ще бъде поставена на видно място в сградата.
В съответствие с традицията по време на церемонията бе открита и изложбата на миналогодишния носител на наградата – Богдан Александров. Експозицията, озаглавена "Енантиодромия. Очи в очи“, е посветена на паметта – не като архив, а като жив процес на непрекъснато движение, пренаписване, загуба и повторно откриване.
Председателят на Съюза на българските художници Любен Генов представи петимата номинирани за Националната награда за живопис – Динко Стоев, Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров. Той подчерта приноса на всеки от тях към развитието на съвременното българско изкуство и посочи конкретните изложбени проекти, заради които авторите са номинирани.
За 2025 година едно от най-престижните отличия в българското изобразително изкуство бе присъдено на Динко Стоев за неговата самостоятелна изложба, представена през 2025 година в галерия "Стубел“, в която художникът изследва екзистенциални теми – същността на човека, паметта и трансформацията. Отличието отчита и участието му в изложбата "Дечко Узунов / Динко Стоев. Състояния“ в галерия "Дечко Узунов“, филиал на Софийската градска художествена галерия. Проектът е част от инициативата "Срещи извън времето“, която създава диалог между поколенията и традицията в българската живопис.
Наградата – специално изработена статуетка – бе връчена от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, а ваучер за 8 000 лева, но в евро – от директора на галерията проф. Валентин Господинов.
В словото си лауреатът Динко Стоев подчерта нематериалната стойност на признанието:
"Ако имах една картина на Владимир Димитров – Майстора, бих се радвал на прелестна живопис. За съжаление, някой може да дойде и да ми я вземе. Тази награда, която получавам сега, никой не може да ми я отнеме. Тя ще ми бъде попътен вятър до края. Надявам се и след това“.
Художникът изрази благодарност към Съюза на българските художници, журито, директора на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, към кмета и областния управител, както и към проф. Станислав Памукчиев, който, по думите му, му е помогнал да разбере собствените си картини.
От своя страна кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов заяви, че в навечерието на 144-годишнината от рождението на Майстора е била осъществена възможността за закупуване на Яглевата къща в село Шишковци, от чието построяване предстои да се навърши един век. Той цитира думи на Владимир Димитров – Майстора: "Аз предпочитах да отида на село, защото там е източникът на живота. Там са радостта и скръбта. И никога не бих стоял там, ако няма тази всеотдайност към изкуството.“ "Тази всеотдайност я има в наше лице. Затова съвместно закупихме тази къща – именно в селото, в което е творил Майстора“, каза кметът.
По време на церемонията бе прочетен и поздравителен адрес от Министерството на културата към тазгодишния носител на Националната награда за живопис.
Празничната програма продължи в село Шишковци, където пред паметника на Владимир Димитров – Майстора слово произнесе Ваня Ризова, секретар на читалище "Владимир Димитров – Майстора 1919“. Тя подчерта, че художникът е избрал Шишковци за своя "зелена столица“, в която е живял и творил в продължение на 26 години.
"Той е отразил в своите платна красивата и нежна българска девойка в пъстра народна носия, трудолюбивия и честен българин, който работи неуморно от изгрев до залез, човешките отношения и удивителната българска природа. През тези години Майстора е бил неизменна част от живота на Шишковци“, посочи Ризова.
В края на честванията бяха поднесени цветя пред паметния знак и на гроба на художника, намиращ се в центъра на селото. Гостите имаха възможност да посетят къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ и да разгледат откупената Яглева къща – места, в които паметта за големия български творец продължава да живее.
Актуални теми
