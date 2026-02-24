Георги Динев предаде властта на новоназначения Николай Куколев.
Словото си Георги Динев започна с думата "благодарност“. Според него именно в тази дума се крие смисъла на всичко, което се постига, заемайки един или друг пост.
"Искам да благодаря на всички, с които съм работил през последнтие две години като областен управител. Най-много искам да благодаря на моят прекрасен екип в Областна администрация – Благоевград. Това са професионалисти, хора, отдадени на своята професия, хора, с които успяхме във време, в което никак не беше лесно, във време, в което имаше и напрегнати дни, да отстояваме каузата Областна администрация – Благоевград, защото именно това е институцията, която защитава правата на гражданите в целия ни регион“, каза още той.
Динев заяви, че е горд с колегите му в Областна администрация – Благоевград и им благодари за всичко, което са постигнали през тези 2 години.
"Искам да използвам случая да благодаря и на всички кметове в 14-те общини в област Благоевград - за техния професионализъм, за тяхното отношение към институцията областна администрация и за всичко, което направихме през тези две години, за да може всеки един жител на нашата област да се чувства обгрижен от кметовете и от държавата, за да живеем по-добре всички“, допълни вече бившият областен управител на Благоевград.
Георги Динев отправи благодарности и към всички директори на институции в областта, с които е имал много добър диалог, конструктивен, и винаги в напрегнати и сложни ситуации, и в пожари, и в наводнения, и всякакви други ситуации през тези две години, са се справяли.
"Благодаря на всички за отношението и уважението към мен. Имате уважението и на Областна администрация. Не на последно място искам да благодаря и на журналистите – вие сте нашия коректив. Вие сте тази четвърта власт, която ни карада се държим изключително осторожно към всичко, което правим. Продължавайте да бъдете обективни, да бъдете безпристранстни към всичко, което правим. Сигурен съм, че ще го направите. Продължавайте да имате този диалог с областна администрация – Благоевград. Искам да поздравя г-н Куколев за встъпването му в тази длъжност. Преди почти 2 години казах на г-жа Мария Димова, че най-важния казус е приемствеността. Затова предавам Областна администрация към вас с надеждата тази приемственост да продължим“, подчерта Динев.
Той отбеляза, че е имал много хубава основа, оставена от г-жа Димова. "С моя екип в Областна администрация надградихме и съм убеден, че вие ще продължите да надграждате постигнатото до тук от всички колеги през последнтие 25 години, вече 26. Вие сте бил част от областна администрация преди 20 години, доколкото разбрах, затова съм сигурен, че оставяме областна администрация в добри ръце. От сърце ви желая успех, Сигурен съм, че ще го имате“, прибави той.
Новият областен управител Николай Куколев от своя страна сподели, че за него от една страна е чест да поеме поста, но от друга е предизвикателство да се върне отново в Областна администрация.
"Сега вече идвам в качеството на областен управител. За мен беше трудно решение, трябва да си го призная, защото целите на служебното правителство са по-ограничени. Основната цел е да се проведат по най-добър начин изборите за парламент. Наистина думата примественост, която спомена и г-н Динев, е изключително важна в държавното управление и в частност в работата на Областна администрация, която е доста сложна от гледна точка на това, че областта е един посредник между местната власт, местното самоуправление и централната власт в лицето на правителството. Нашата роля е наистина сложна – да намираме съгласие, да осъществяваме държавната политика, без да се намесваме в правомощията на местните власти, на местното самоуправление, тоест да бъдем полезни“, каза Куколев.
По думите му всички усилия на общините, които са насочени към създаване на нещо по-добро, към по-добър начин на живот за гражданите на тези общини, Областна администрация трябва да го подкрепя с ресурсите на държавното управление. "Това ще е нашата основна цел. Разбира се, пълна концентрация за изборите, защото това е най-належаща задача. Всички остнали текущи дейности, които са в правомощията на Областна администрация, ще продължим да ги следим“, подчерта новият областен управител на Благоевград.
Пред журналисти Куколев коментира и решението на Правителството, с което той е назначен, като отбеляза, че всяко решение на дадено правителство е политическо.
"Няма как да бъде иначе. Що се отнася до моята персона, аз най-вече приех, защото не съм член на никоя партия. Да, имам своите симпатии, ангажирал съм се по време на избори, но аз съм преди всичко гражданин. Много отдавна не членувам в партии“, отбеляза той.
Георги Динев от своя страна каза, че след церемоният отива към родния си град Петрич.
"Никой не знае живота какво ще предложи. Аз най-много се радвам, затова, че в личен план, през тези години, успях да отворя нова страница в книгата на моя живот. Мисля, че я писахме заедно с вас, заедно с колегите, заедно с кметовете, заедно с хората от различни институции. Писахме я с красив почерк и я изпълнихме със съдържание. Това е най-важното за мен. Оттук нататък, единствено в личен план, си желая здраве за мен и най-близките ми хора. Каквото сабия покаже. Ще има продължение“, добави Георги Динев.
