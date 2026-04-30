За четвърта поредна година доказали се професионалисти и местни експерти в сферата на дигиталното предприемачество идват в Благоевград, за да споделят своя опит на конференцията Digital4Blagoevgrad – Digital Day. Това съобщиха от Община Благоевград. Събитието ще се проведе на 16 май в сградата на Камерна опера и Народно читалище "Никола Вапцаров - 1866", Благоевград.

Събитието е част от мащабния проект Digital4Bulgaria – най-голямата мрежа от бизнес и дигитални конференции в страната, а мисията му е да създаде условия за споделяне на експертни знания и да донесе стойност сред общността, местните предприемачи и млади хора с амбиции в сектора.

Тази година събитието е изцяло благотворително. Всички средства от билетите ще бъдат дарени за изграждането на храм "Св. вмчк Мина“. Събитието се организира с подкрепата на Община Благоевград.