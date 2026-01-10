По повод християнския празник Богоявление (Йордановден) десетокласничката Даяна Янчева от Търговска гимназия – Бургас показа изключителни дух, воля и просвещение, като смело се хвърли в студените води на Черно море в Ахтопол по време на традиционния ритуал за изваждане на светия кръст.Постъпката ѝ предизвика възхищението на присъстващите и се превърна в символ на младежка сила, вяра и уважение към българските традиции. Участието на Даяна е повод за гордост на Търговска гимназия – Бургас и ярък пример за възпитаване ценности у младите хора, съобщиха от училището.