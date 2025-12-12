Девети ден продължава блокадата на граничния пункт "Промахон“ заради протестите на гръцките фермери. Стотиците шофьори, които всеки ден преминават през границата, са принудени да чакат с часове, а загубите за транспортния сектор нарастват, пише bTV.Тази сутрин движението през граничния пункт беше временно свободно и в двете посоки за всички видове превозни средства – както за леки автомобили, така и за тежкотоварни камиони. Очакванията обаче са ситуацията да се промени още около обяд.По установен вече модел гръцките фермери затварят границата всеки ден около 12 часа, като блокадата продължава между 7 и 8 часа. В този период от двете страни на пункта се образуват километрични опашки, които достигат 20–25 километра.В първите дни от протестите много от шофьорите изразяваха солидарност с исканията на фермерите. С напредването на блокадата обаче напрежението сред превозвачите нараства. Чакането с часове води до сериозни финансови загуби, закъснели доставки и риск за превозваните стоки.Засегнати са не само българските транспортни фирми. Граничният пункт "Промахон“ е ключов маршрут и за превозвачи от Полша, Румъния и Северна Македония, което превръща проблема в регионален.Паралелно с блокадата на границата протестите на фермерите в Гърция се разрастват. В страната вече има над 50 блокади на национални пътища, пристанища и летища. На места се стигна и до сблъсъци с полицията – включително на остров Крит и в района на Солун. За днес е планиран и опит за блокиране на пристанището в Солун.Причината за недоволството са неизплатени в пълен размер европейски субсидии към фермерите и земеделците. Забавянето е свързано с голям корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски разплащания, който избухна още през лятото.През последната седмица имаше опити за диалог между гръцкото правителство и протестиращите, но до споразумение не се стигна. От Атина заявиха, че блокадите и възпрепятстването на други икономически сектори няма да доведат до трайно решение.Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде намерен изход от кризата и кога движението през "Промахон“ ще бъде окончателно възстановено.