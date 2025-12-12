ЗАРЕЖДАНЕ...
Девети ден блокада на "Промахон"
©
Тази сутрин движението през граничния пункт беше временно свободно и в двете посоки за всички видове превозни средства – както за леки автомобили, така и за тежкотоварни камиони. Очакванията обаче са ситуацията да се промени още около обяд.
По установен вече модел гръцките фермери затварят границата всеки ден около 12 часа, като блокадата продължава между 7 и 8 часа. В този период от двете страни на пункта се образуват километрични опашки, които достигат 20–25 километра.
В първите дни от протестите много от шофьорите изразяваха солидарност с исканията на фермерите. С напредването на блокадата обаче напрежението сред превозвачите нараства. Чакането с часове води до сериозни финансови загуби, закъснели доставки и риск за превозваните стоки.
Засегнати са не само българските транспортни фирми. Граничният пункт "Промахон“ е ключов маршрут и за превозвачи от Полша, Румъния и Северна Македония, което превръща проблема в регионален.
Паралелно с блокадата на границата протестите на фермерите в Гърция се разрастват. В страната вече има над 50 блокади на национални пътища, пристанища и летища. На места се стигна и до сблъсъци с полицията – включително на остров Крит и в района на Солун. За днес е планиран и опит за блокиране на пристанището в Солун.
Причината за недоволството са неизплатени в пълен размер европейски субсидии към фермерите и земеделците. Забавянето е свързано с голям корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски разплащания, който избухна още през лятото.
През последната седмица имаше опити за диалог между гръцкото правителство и протестиращите, но до споразумение не се стигна. От Атина заявиха, че блокадите и възпрепятстването на други икономически сектори няма да доведат до трайно решение.
Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде намерен изход от кризата и кога движението през "Промахон“ ще бъде окончателно възстановено.
Още по темата
Още от категорията
/
Въведена е временна организация на движението на важно кръстовище на територията на община Благоевград, ето къде е то
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жители на Благоевград, Сандански и Петрич поискаха оставката на п...
10:19 / 11.12.2025
Документалният филм "Великани" ще бъде представен в Благоевград
11:03 / 11.12.2025
Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет проектите за промяна...
10:22 / 11.12.2025
Централен общински паркинг в Благоевград отново е достъпен за гра...
10:12 / 11.12.2025
Три фирми в конкуренция за разработване на туристическа маркетинг...
10:24 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.