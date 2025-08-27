Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година

© На 6 и 7 септември 2025 г. Детската театрална школа към Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград отново ще отвори врати за деца и младежи на възраст от 6 до 18 години.



Занятията ще се провеждат през почивните дни (събота и неделя) и ще предложат истинско пътешествие в света на театралното изкуство – чрез актьорско майсторство, сценична реч, движение и импровизация. В програмата са включени творчески уъркшопи, игри и сценични изяви, които ще дадат възможност на всички ученици да развият своя талант и да се изявят пред публика.



Преподавател в школата е актьорът Теодор Куков, който ще предаде своя опит и ще насочи всяко дете към увереност, артистичност и любов към театъра.



За въпроси относно програмата може да се свържете с него на телефон 0887 044 606, както и онлайн на dt_vapcarov@abv.bg



Записването се извършва на касата на театъра, след попълване на регистрационна форма, лично от родител или самостоятелно – при навършени 18 години.



От 1 септември касата на театъра отново ще работи за Вас – всеки делничен ден от 10:30 до 14:00 и от 15:00 до 19:00 ч. 0879 523 729.