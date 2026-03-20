Дете е в тежко състояние след падане от скала
В следобедните часове вчера 6-годишно момче е паднало от скала в района на село Осеново в община Симитли. След получен сигнал, на място незабавно е изпратен екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ-Благоевград.
Момчето е прието с тежка травма на главата и счупен втори шиен прешлен. Заради състоянието му се е наложило спешно да бъде транспортирано и настанено в детската реанимация на болница "Пирогов“.
