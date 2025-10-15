Депутатът от Симитли Стефан Апостолов: Хората смятат, че предсрочните избори ще са не една, а три крачки назад за страната ни

© Днес имах интензивен и натоварен ден, който премина в много срещи с хора не само от община Симитли, но и от други общини на Благоевградска област. За мен това не е нещо ново, тъй като винаги съм сред моите съграждани и никога не отказвам разговори с тях, съобщи в профила си във Facebook народният представител от ГЕРБ-СДС Стефан Апостолов.



"Говорихме по най-актуалната тема, която е на дневен ред от вчера – да продължи ли редовно правителство да управлява държавата, или да се проведат предсрочни избори. Това дискутирахме и в множеството телефонни разговори, на улицата, и в кафенетата, и по време на специалната приемна, която проведох в град Симитли с кметове на населени места, общественици, представители на институции и граждани", допълва той.



По думите на Апостолов, хората са се интересували какво предстои в държавата.



"Всички се обединиха около мнението, че настоящото управление трябва да продължи. Те не искат отново предсрочни избори, въобще не искат да си спомнят за четирите години хаос, докато не започна работа редовното правителство на премиера Росен Желязков. Нас, хората в община Симитли, не ни е страх от предсрочни избори, но това няма да доведе до нищо добро в държавата. Гражданите са наясно, че сегашната опозиция не може да управлява и ще се провали отново, ако е начело на държавата", коментира Апостолов.



От думите му става ясно, че хората са уморени от избори, убедени са, че избирателната активност ще е още по-ниска. Според тях предсрочните избори ще са не една, а три крачки назад за страната ни. Затова настояват правителството да продължи работата си в подкрепа на хората. За да има предвидимост, а не нови предсрочни избори и нов хаос.



"А гласът на хората е най-важен. Аз това го знам и затова всеки ден ги чувам какво мислят и казват. За да мога да съм им полезен с работата си като народен представител", пише още народният представител.