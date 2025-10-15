ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Депутатът от Симитли Стефан Апостолов: Хората смятат, че предсрочните избори ще са не една, а три крачки назад за страната ни
"Говорихме по най-актуалната тема, която е на дневен ред от вчера – да продължи ли редовно правителство да управлява държавата, или да се проведат предсрочни избори. Това дискутирахме и в множеството телефонни разговори, на улицата, и в кафенетата, и по време на специалната приемна, която проведох в град Симитли с кметове на населени места, общественици, представители на институции и граждани", допълва той.
По думите на Апостолов, хората са се интересували какво предстои в държавата.
"Всички се обединиха около мнението, че настоящото управление трябва да продължи. Те не искат отново предсрочни избори, въобще не искат да си спомнят за четирите години хаос, докато не започна работа редовното правителство на премиера Росен Желязков. Нас, хората в община Симитли, не ни е страх от предсрочни избори, но това няма да доведе до нищо добро в държавата. Гражданите са наясно, че сегашната опозиция не може да управлява и ще се провали отново, ако е начело на държавата", коментира Апостолов.
От думите му става ясно, че хората са уморени от избори, убедени са, че избирателната активност ще е още по-ниска. Според тях предсрочните избори ще са не една, а три крачки назад за страната ни. Затова настояват правителството да продължи работата си в подкрепа на хората. За да има предвидимост, а не нови предсрочни избори и нов хаос.
"А гласът на хората е най-важен. Аз това го знам и затова всеки ден ги чувам какво мислят и казват. За да мога да съм им полезен с работата си като народен представител", пише още народният представител.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: