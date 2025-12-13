ЗАРЕЖДАНЕ...
Денят в Благоевград започва с температури под нулата
В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
Необичайна локация за последното заседание за 2025 г. на Общински...
19:04 / 12.12.2025
Кметът на Благоевград с предложение за създаването на ново Общинс...
18:00 / 12.12.2025
Възстановено е осветлението в тунел "Благоевград" на АМ "Струма" ...
17:25 / 12.12.2025
Осветлението в тунел "Благоевград" на АМ "Струма" не работи – вни...
16:46 / 12.12.2025
Ансамбъл "Пирин" представя премиерния си спектакъл "Слънце да огр...
14:21 / 12.12.2025
Благоевград ще бъде домакин на Международен турнир по спортна гим...
09:19 / 12.12.2025
