Денят в Благоевград започва с температури около нулата, после ще се стопли значително
В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Заснетият в Благоевград "Пакет Вечност" дебютира предпремиерно на 8 март в благоевградското читалище
08.03
Започва ремонт на нарушени участъци от пътната настилка по бул. "Св. Димитър Солунски" в Благоевград
03.03
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
03.03
Полицията: Сигналите за дронове на Летище "Васил Левски" не се по...
19:10 / 09.03.2026
Благоевград с двама нови заместник-областни управители
14:12 / 09.03.2026
Затварят за ремонт част от улица "Трети март" в Благоевград
11:35 / 09.03.2026
Гюров освободи зам.–областния управител на Благоевград
10:15 / 09.03.2026
Ще си получат ли пенсиите благоевградските пенсионери днес?
08:16 / 09.03.2026
Мразовита утрин, но после ще се стопли в Благоевград
07:43 / 09.03.2026
