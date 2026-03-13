ЗАРЕЖДАНЕ...
Денят отново започва с отрицателни температури в Благоевград, после ще станат пролетни
В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
