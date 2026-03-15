Делян Пеевски повежда листата на Първи многомандатен избирателен район Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на партията във Facebook.
Кандидати за народни представители на ДПС за 1 - ви МИР Благоевград са:
1. Делян Пеевски
2. Джевдет Чакъров
3. Арбен Мименов
4. Феим Иса
5. Мехмед Вакльов
6. Радослав Ревански
7. Фатима Йълдъс
8. Фазли Ролев
9. Ибраим Зайденов
10. Хамид Даутев
11. Милена Бунцева
12. Суат Кунгьова
13. Васил Башов
14. Величка Манолска
15. Ибрахим Пингов
16. Здравко Заимов
17. Мюдюн Юсеин
18. Денис Узунов
19. Иман Вакльова
20. Росица Медарова
21. Мартина Траянова
22. Христо Пешев
