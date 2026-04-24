Общо 14 кандидати за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района (МИР), са посочили откъде ще влязат в 52-рия парламент. Това стана ясно по време на заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщено от заместник-председателя на комисията.

След окончателните решения на избраните от два района кандидати, промените в листите вече са факт:

"Прогресивна България"

Александър Пулев избра 27-ми МИР - Стара Загора вместо Шумен.

Иван Демерджиев ще бъде депутат от Кърджали, а не от София

Румен Радев - от 25-и МИР - София вместо Бургас.

В резултат на това в парламента от Шумен се очаква да влезе Милена Недева, от София - Нели Андреева, а от Бургас - Пламен Карашев.

ГЕРБ - СДС

Бойко Борисов предпочете да бъде депутат от Пловдив вместо София.

Делян Добрев избра София пред Хасково, а Томислав Дончев - Габрово пред столицата.

Това отваря място за Лъчезар Иванов в София, Георги Станков в Хасково и Александър Иванов в 23-ти МИР - София.

"Продължаваме промяната - Демократична България"

Асен Василев ще бъде депутат от Пловдив, Николай Денков - от Благоевград, а Катя Панева - от София. След тези решения в парламента се очаква да влязат Владислав Панев от Хасково и Иво Михайлов от София.

"Движение за права и свободи"

Делян Пеевски избра Кърджали пред Благоевград, Димитър Аврамов - Плевен, а Халил Летифов - Смолян. Това означава, че в парламента се очаква да влязат Фатима Йълдъс от Благоевград, Надя Петрова от Монтана и Левент Апти от Разград.

"Възраждане"

Костадин Костадинов ще бъде депутат от София вместо от Варна, а Цончо Ганев - от София вместо от Бургас. След пренареждането се очаква в парламента да влязат Коста Стоянов от Варна и Борис Аладжов от Бургас.

Окончателният поименен състав на 52-рото Народно събрание се очаква да бъде обявен от ЦИК утре. Паралелно с това комисията вече публикува и разпределението на мандатите между политическите сили.