ЗАРЕЖДАНЕ...
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
©
Лидерът на "ДПС-Ново Начало" каза още, че от ПП-ДБ трябва да благодарят на АИКБ, че "са им направили протеста".
Още по темата
/
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:34
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Владислав Горанов: Бюджетът не може да бъде чисто нов, защото днешната сметка е резултат с натрупване
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
27.11
Още от категорията
/
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
26.11
Кметът на Благоевград предупреди за опасно време! Свиква извънредно заседание на щаба по бедствия и аварии
26.11
Областният управител на Благоеврад свика извънредно заседание, заради очакваните дъждове в региона
26.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Благоевградският окръжен съд осъди на 20 години затвор 43-годишен мъж от Разлог за убийство и опит за убийство
21.11
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проливните дъждове причиниха значителни щети във всички населени ...
18:15 / 27.11.2025
В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено полож...
17:10 / 27.11.2025
Със специална церемония на 15 декември Благоевград отличава най-д...
17:05 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.