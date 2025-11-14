ЗАРЕЖДАНЕ...
Децата и хората с увреждания в Благоевград получиха своята "стая за споделяния"
Стаята представлява уютно обзаведена кухня с трапезария, наподобяваща дневната в един дом. Тя осигурява среда, близка до семейната, в която децата заедно със своите родители могат да прекарват време в подкрепяща обстановка, да обменят опит и да получават професионални съвети от специалисти.
На откриването присъстваха кметът Методи Байкушев, заместник-кметът Боряна Шалявска и Кирил Валеов, президент на Ротари клуб – Благоевград, благодарение на чието съдействие инициативата се реализира.
"Благодаря на хората от всички социални услуги в тази сграда. Вашите усилия, труд, грижа и ежедневни тревоги са изключително важни. Тези услуги са ключови за това да имаме здраво общество и да знаем, че там, където някой има нужда от подкрепа, има кой да помогне и да даде всичко от себе си. Вашата работа често остава невидима за мнозина, но бъдете сигурни – тя се вижда от тези, които трябва, и се цени там, откъдето трябва“, каза кметът Методи Байкушев.
Децата изненадаха кмета с коледно чувалче, пълно с послания и желания, което сами изработиха с помощта на своите родители.
