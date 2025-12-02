На 3 декември в Международния ден на хората с увреждания от 10.00 часа зала "Скаптопара“ в Благоевград ще обедини деца и възрастни в събитие под надслов "Бъди с нас“.Участниците ще могат да се включат в спортни активности като футбол на мини врати, баскетбол, дартс, кегли и конуси. Инициативата има за цел да насърчи приобщаването и подкрепата в името на едно по-добро и равноправно общество.3 декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания през 1992 г. от ООН и е посветен на подкрепата и солидарността към хората, които срещат предизвикателства в ежедневието си.Събитието се организира от Община Благоевград и Бюджетно звено "Комплекс за социални услуги“ и обединява представители на всички социални услуги на територията на общината.