Деца и възрастни се обединяват под надслов "Бъди с нас" в Благоевград
Участниците ще могат да се включат в спортни активности като футбол на мини врати, баскетбол, дартс, кегли и конуси. Инициативата има за цел да насърчи приобщаването и подкрепата в името на едно по-добро и равноправно общество.
3 декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания през 1992 г. от ООН и е посветен на подкрепата и солидарността към хората, които срещат предизвикателства в ежедневието си.
Събитието се организира от Община Благоевград и Бюджетно звено "Комплекс за социални услуги“ и обединява представители на всички социални услуги на територията на общината.
