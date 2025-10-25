Новини
Дари капачки, спаси живот – акция в Благоевград днес! 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:46Коментари (0)115
© Община Благоевград
На 25 октомври (събота), от 9.00 до 14.00 часа, на паркинга на магазин "Кауфланд“ в Благоевград отново ще се проведе традиционната благотворителна инициатива за предаване на капачки с цел рециклиране и закупуване на медицинска апаратура за българските болници.

През 2024 г. със средства от кампаниите беше закупена апаратура за неонатологията, педиатрията и родилното отделение в МБАЛ - Благоевград.

Тази година усилията на кампанията са насочени освен към подпомагането на лечебни заведения и към обучаването на деца по първа долекарска помощ.

До момента инициативата е събрала и рециклирала над 1 000 000 кг пластмасови капачки, превръщайки отпадъка в реална помощ за хората.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
