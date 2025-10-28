ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
"Държавата е тази, която трябва да има план в такава кризисна ситуация. Имаме къс срок до 21 ноември и това, което призовават всички експерти, е да се поиска отсрочка. Германците вече са си постигнали такава", заяви бившият министър на икономиката Даниела Везиева.
Тя е на мнение, че много зависи от това как ще се развият следващите две седмици.
"Оперативното управление не означава промяна на собствеността. Ако тръгнем да я променяме, ще стане по-голяма неразбория. Това е едно от най-апетитните предприятия на Балканите. Санкциите са вид икономическа и търговска война, с която се занулява някой или се докарва до изтощение", допълни Везиева за Bulgaria ON AIR.
Имаме временен резерв
По думите ѝ всички експерти казват, че кой знае какви трусове в цените не следва да има.
"Министър Жечо Станков каза, че имаме временен резерв и ще се провери колко е. Непрекъснатостта на доставките е важна за производството на всякакви продукти. "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите. Гърците, които биха могли да ни подпомогнат, казват, че нямат такива количества. Проблемът не трябва да се решава на парче, а малко по-съседски", изтъкна гостът.
Без различна политика в новия бюджет
И два месеца отсрочка са достатъчни да се направят анализи, за да не сме финансово ощетени, категорична е Везиева.
"Ако говорим за крайния вариант - продажба на "Лукойл" - това не значи, че ще спре да работи. Докато се изчисти стратегията на правителството ще мине известно време. Различна политика в следващия бюджет не очакваме да видим, което е проблем. Увеличаваме осигурителната тежест, което променя цената на труда и ни прави неконкурентноспособни. Отиваме на 10% от БВП само за разходи за заетост", посочи тя.
