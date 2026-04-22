На 23 април от 19:00 часа на голямата сцена на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград предстои премиера на спектакъла "Дами канят“. За първи път емблематичният роман на Георги Мишев оживява на театрална сцена и поема към своя нов сценичен живот с много хумор, ирония, чар и разпознаваеми човешки ситуации. Това съобщиха за ФОКУС от Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Премиерната вечер ще започне още от 18:00 ч. с изнесен коктейл на открито, реализиран със специалното съдействие на Вила Дарос, а малко след това празничната атмосфера ще бъде допълнена от музиката на Биг Бенд Благоевград, които ще посрещнат зрителите в 18:15 ч. В 19:00 ч. ще започне премиерното представление на "Дами канят“

От театъра съобщиха, че вече няма билети за премиерата на 23 април. Поради огромния интерес към спектакъла по Георги Мишев, реж. Асен Блатечки, обявяват още една дата през май. Новата дата е 12 май.

През май спектакълът ще има и своята софийска премиера на сцената на Театър "Сълза и смях" – на 26 май.