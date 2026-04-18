Стотици мотористи от Благоевград и регионададоха старт на мотосезон 2026 година, предаде репортер на ФОКУС.

Вече е традиция около Великден любителите на моторите се събират заедно, за да открият мотосезона, пожелавайки си безаварийно каране и много положителни емоции на две колела.

Като част от програмата, посветена на откриването на мотосезон 2026 година, мотористите ще се съберат на картинг пистата (Полигона) край Благоевград, където ще има демонстрации с мотори, както и вкусни деликатеси.