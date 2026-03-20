Заместник-кметът Боряна Шалявска откри Третия фестивал на френския език, който се проведе в Община Благоевград.В рамките на инициативата ученици от 5 и 6 клас представиха своите знания по френски език чрез разнообразни творчески изяви. Те впечатлиха с артистичност и увереност, представяйки театрални адаптации, сред които на приказката "Дядовата ръкавичка“.За участниците бяха осигурени грамоти.Събитието се организира от СУИЧЕ "Св. Климент Охридски“ в партньорство с Френския културен институт и Община Благоевград и се провежда под ръководството на г-жа Елеонора Лазарова, старши учител по френски и английски език в училището. Фестивалът е посветен на Международния ден на франкофонията, който се отбелязва на 20 март.През 2026 г. се навършват 33 години откакто България е пълноправен член на Международната организация на франкофонията.Фестивалът на френския език има за цел да стимулира интереса към франкофонската култура и да подкрепя развитието на езиковите умения на учениците.