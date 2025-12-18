Детско-юношеската школа на Пирин предприема нова, ключова стъпка в развитието си, като въвежда постоянен мониторинг върху оценките и поведението на своите състезатели в училище. Това решение поставя основите на ясна и дългосрочна политика на клуба – изграждане не само на футболисти, но и на отговорни млади хора и спортисти, които да бъдат пример както на терена, така и извън него.Инициативата е логично продължение на стартиралата през миналата година кампания "Аз съм Добрият пример", реализирана съвместно с Димитър Бербатов, насочена към повишаване на ангажираността на децата към образованието. След въвеждането на електронна комуникация с училищата и значителното ограничаване на необоснованите отсъствия, клубът преминава към следващ етап – системно проследяване на учебния успех и дисциплинарните забележки.Целта е ясна: младите футболисти на Пирин да осъзнаят, че спортното развитие и образованието вървят ръка за ръка, а отговорното поведение е неразделна част от пътя към професионалния футбол.С тази стъпка Пирин затвърждава философията си на модерен клуб, който носи отговорност за цялостното развитие на децата в своята школа и инвестира в тяхното бъдеще – както на терена, така и в живота.