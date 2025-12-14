ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Ваня Нушева към политиците: Ключовият въпрос е как ще управлявате, а не с кого
"Не би било удачно и подходящо изборите да се проведат през февруари, ако така наречената парламентарна рулетка се развърти през декември. В такъв случай реалистично бихме се оказали в ситуация изборите да бъдат през февруари, а от логистична гледна точка това не е най-подходящият период. Освен това, ако президентът реши да реализира собствен политически проект, ще е необходима по-добра организация за неговото структуриране. Логично е президентът да предприеме действия за насрочване на правителство около средата на януари, което означава, че реалистично изборите могат да се очакват не по-рано от 8-15 март“, добави тя.
"Гледайки календара, има и символни дати, които не могат да бъдат пренебрегнати – 1 март и 8 март, които са неделя и носят своята национална и културна символика. При условие, че консултациите за съставяне на правителство се провалят в рамките на предстоящия месец – до средата на януари – вероятно изборите ще бъдат насрочени от 15 март нататък“, прогнозира д-р Нушева.
Политологът очерта и проблемите във фокуса на последните предизборни кампании: "Ключовият въпрос не трябва да бъде "с кого ще управлявате“, а "как ще управлявате и какви реформи предлагате“. Фокусът върху партньорствата отвлича вниманието от същността на управлението и води до разминаване между политическите послания и действията, намалявайки доверието към партиите и институциите.“
