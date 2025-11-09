Цветове, думи и традиции под покрива на Младежки център - Кюстендил

© Фокус Архив Младежки център Кюстендил превръща ноември в месец на вдъхновение, творчество и предизвикателства, предаде "Фокус“. Центърът се превръща в сцена на млади таланти, идеи и емоции. Програмата през ноември обещава богата палитра от събития – от изкуство и литература до традиции, устойчивост и творчество.



Празничната поредица започва на 11 ноември от 17.30 ч. с откриването на изложбата "Есенен вятър“, представяща творби от шестия младежки пленер, проведен в село Смоличано. Участие в експозицията ще вземат ученици от ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, и НУИ "Панайот Пипков“ – Плевен. Есенната изложба събира на едно място млади художници, цветове и вдъхновение.



Ден по-късно, на 12 ноември от 16.00 ч., започва дейността на новия клуб "Устойчивост“. Воден от Силвана и Наско, клубът ще се провежда всяка сряда и ще насърчава младите хора да търсят осъзнати начини за общуване с природата и света. Лекторите вярват, че образованието може да се случва навсякъде – чрез срещи, обмен на идеи и приключения.



Една от най-очакваните срещи в ноемврийския календар е на 14 ноември от 17.30 ч., когато поетът, музикант и мечтател Росен Карамфилов ще представи новата си книга "Ана“ и ще изпълни свои рок балади. Вечерта, организирана от клуб "Литератор“ към Младежкия център и НЧ "Асклепион 1998“, обещава да слее поезията и музиката в едно вдъхновяващо преживяване.



Кулминацията на седмицата е запазена за 15 ноември от 11.00 ч., когато ще се проведе работилница за автентични цървули. Инициативата на клуб "Традиции и обичаи“, заедно с Криси, Снежи, Никола Гълъбов и специалното участие на Танцов ансамбъл "Осогово“, ще върне участниците към корените на българските занаяти. Работилницата ще бъде своеобразен мост между традицията и съвремието.



С богатата си програма Младежки център Кюстендил доказва, че е място, където идеите оживяват, а младите хора намират пространство за творчество, вдъхновение и общност.