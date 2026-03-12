Вдигането на санкциите срещу Русия е решението за евтини енерговносители. Това заяви депутатът от ''Възраждане'' Цончо Ганев в кулоарите на парламента, предаде репортер наКоментарът му идва на фона на евентуално задаващата се криза с цените на горивата като от ''Възраждане'' поискаха три превантивни мерки - правителството да иницииране прекратяване на санкциите срещу Русия, налагане на таван на цените на горивата и започване на разговори за бюджета.Депутатът представи информация, с която разполага от Министерството на финансите за финансовото състояние на държавата:''Ние предупреждавахме, че влизането ни в еврозоната с фалшиви данни ще доведе до тежки икономически последици и това каза и сегашният финансов министър - държавата в общи линии има пари до лятото. Оттам нататък финансовият министър заяви следното: или вдигаме ДДС, което автоматично води до увеличаване на цените на абсолютно всичко или започва едно голямо рязане на разходи в държавата", каза той и допълни:''Това означава, че трябва или да се орежат парите за инфраструктурните проекти по общини, или да се съкращават държавни служители, което пък минава през изплащането на компенсации и натрупани отпуски. Вторият вариант, както казва и финансовият министър, е неприемлив, защото нямаме тези пари, за да ги платим. Затова според него трябва да се вдига ДДС. Ситуацията е изключително лоша, на фона на кризата с доставките на петрол и цените на горивата“, коментира Ганев.Депутатът алармира, че ситуацията е ''плашеща'' по отношение и на вдигането на цените в рамките на няколко дни между 14 и 15% на горивата. Той даде за пример Унгария и Хърватия, които наложиха таван на цените на горивата."Това, което трябва да се случи веднага, е Европейският съюз да отмени санкциите срещу Руската федерация, поне за всички енергоносители. Това е най-належащото нещо и ние от "Възраждане“ искаме това да стане максимално бързо, защото това е решението за евтини енергоносители. Ако днес ни е скъп петролът и бензинът, утре това ще се случи с доставките на газ, което ще доведе до по-голямо повишаване на цените“, завърши той.