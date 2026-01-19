ЗАРЕЖДАНЕ...
Чужденка наръга приятеля си в хотел в Банско
От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 26-годишен чужд гражданин, като в помещението се е намирала и 21-годишна чужда гражданка.
Мъжът е транспортиран в МБАЛ-Разлог, където е констатирано, че е с прободна рана в областта на рамото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.
21-годишната жена е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
