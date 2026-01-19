Около 04:30 часа на 18.01.2026 г. на тел.112 е получено съобщение, че в хотелска стая в град Банско е нанесена прободна рана на мъж.От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 26-годишен чужд гражданин, като в помещението се е намирала и 21-годишна чужда гражданка.Мъжът е транспортиран в МБАЛ-Разлог, където е констатирано, че е с прободна рана в областта на рамото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.21-годишната жена е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.