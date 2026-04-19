На фона на проблемите с машините за гласуване в част от секциите в Благоевградска област, както и със смяната на членове на СИК-ове в последния момент, представителите на медиите станаха свидетели и на още един куриозен случай, предаде репортер на ФОКУС.

На път за първия брифинг на РИК – Благоевград председателят адв. Мартин Бусаров и членове на комисията заседнаха в асансьора на Областна администрация – Благоевград. Веднага започна работа по отстраняване на повредата.