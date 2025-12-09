Областният съвет на Движението за права и свободи - Благоевград събра своите членове и симпатизанти на митинг в защита на стабилността в държавата.Митингът протича мирно. Хората казват, че подкрепят митинга, защото смятат, че стабилното управление е важно, за решаване на техните проблеми и за развитието на страната.