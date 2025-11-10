ЗАРЕЖДАНЕ...
|Член на Европейската сметна палата: България е отличник в изпълнението на приходите от мита
"България е отличник в изпълнението на приходите от мита, а нивото на усвояване на структурните фондове е над средноевропейското“, съобщи българският член на ЕСП при представянето на основните заключения в документа. Като още един добър пример Иванова посочи работата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).
"България има добър капацитет и много добри професионалисти в одита“, коментира от своя страна положителните заключения Теменужка Петкова. Тя приветства решението на ЕСП за работа по опростяване на правилата, защото това би довело до по-висока конкуренция при кандидатстване по европейските програми. Министърът акцентира върху интензивната работа, която Министерството на финансите и останалите отговорни институции осъществяват във връзка с второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. "Вървим в правилната посока и продължаваме диалога с Европейската комисия“, подчерта тя.
От своя страна, Илиана Иванова обърна внимание, че се наблюдава спад в процента грешки при разходите от бюджета на ЕС. През 2024 г. той е в размер 3,6%, докато година по-рано е бил 5,6%. Рисковете и предизвикателствата пред работата на ЕСП, които Иванова открои, са свързани с нарастващата тежест на дълга, като се наблюдава увеличение на заемите с над 30% за 2024 г., разходите за лихви по Next Generation EU и тяхното отражение върху бюджетите, както и забавяне в усвояването на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове.
