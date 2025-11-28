ЗАРЕЖДАНЕ...
Чистят срутище по пътя към Рилския манастир
© Фокус
Валежите обаче са предизвикали скално срутище по пътя към Рилския манастир, информираха от Областно пътно управление. Около 03.00 ч. е подаден сигнал за паднала скална маса на около два километра от манастира в посока село Пастра. Екипи веднага са започнали разчистване и малко след 08.00 ч. движението в посока светата обител е било възстановено.
"Работата по почистването на пътното платно продължава, като автомобилите преминават през аварийната отбивка“, уточниха още от ОПУ – Кюстендил.

