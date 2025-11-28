Няма прелели реки и опасност от наводнения на територията на област Кюстендил след обилните дъждове, съобщиха от. "Има повишаване на нивата на реките на някои места, но засега няма нищо притеснително“, посочи областният управител инж. Методи Чимев и увери, че институциите следят обстановката постоянно.Валежите обаче са предизвикали скално срутище по пътя към Рилския манастир, информираха от Областно пътно управление. Около 03.00 ч. е подаден сигнал за паднала скална маса на около два километра от манастира в посока село Пастра. Екипи веднага са започнали разчистване и малко след 08.00 ч. движението в посока светата обител е било възстановено."Работата по почистването на пътното платно продължава, като автомобилите преминават през аварийната отбивка“, уточниха още от ОПУ – Кюстендил.