Няма прелели реки и опасност от наводнения на територията на област Кюстендил след обилните дъждове, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. "Има повишаване на нивата на реките на някои места, но засега няма нищо притеснително“, посочи областният управител инж. Методи Чимев и увери, че институциите следят обстановката постоянно.

Валежите обаче са предизвикали скално срутище по пътя към Рилския манастир, информираха от Областно пътно управление. Около 03.00 ч. е подаден сигнал за паднала скална маса на около два километра от манастира в посока село Пастра. Екипи веднага са започнали разчистване и малко след 08.00 ч. движението в посока светата обител е било възстановено.

"Работата по почистването на пътното платно продължава, като автомобилите преминават през аварийната отбивка“, уточниха още от ОПУ – Кюстендил.