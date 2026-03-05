По повод Международния ден на жената, на 6 март, от 18:00 часа, в Градската художествена галерия в Благоевград Сдружение "Движение Ние жените“ организира четвъртото издание на инициативата "Ние, жените и нашето хоби“. Събитието се реализира в партньорство с Регионалния исторически музей – Благоевград и Градската художествена галерия – Благоевград и традиционно събира на едно място вдъхновяващи жени, които разкриват своя творчески свят извън рамките на ежедневните си професионални роли. Тазгодишното издание представя в изложба шест дами с ярко присъствие и разпознаваем почерк.Проф. д.изк. Цонка Великова – актриса, педагог, поет и белетрист, професор в Националната музикална академия. Член е на редица творчески съюзи, носител на Сребърна и Златна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци за научен, педагогически и творчески принос. Автор е на книги с хайку, поезия, проза и афоризми, както и на либретото на операта "Крадецът на праскови“ по Емилиян Станев, на множество научни трудове и театрални изследвания.Йорданка Гойчева Илиева – възпитаник на Художествената академия, специалност "Декоративно-монументална живопис“ при проф. Георги Богданов. Работила е като преподавател в Художествената гимназия "Илия Петров“ и като асистент във ВИАС (УАСГ). Творчеството ѝ носи силата на класическата школа, съчетана с монументално мислене и пластична чувствителност.Галина Левашка – един от развиващите се съвременни автори от Благоевград, която уверено изгражда собствен художествен език и тематични търсения. Нейните работи впечатляват с чувствителност към детайла и модерно визуално мислене.Ема Бойчева – от 1988 до 2022 г. живее и работи в Панама. През 2012 г. започва активно да се занимава с рисуване, обучава се при панамския художник Адонай Ривера Де Грасия и участва в колективни изложби в Панама и Коста Рика. Нейното творчество носи влияния от латиноамериканската културна среда и съчетава цвят, емоция и свобода на изразяване.Царимира Георгиева – художник и преподавател по стъклопис в ЦЛТРДБ, с участие в създаването на художествени произведения за игрални филми. Работи в различни техники и теми, отличава се с динамично развитие и способност да експериментира. Нейните ученици вече имат сериозни успехи, което е свидетелство за отдадеността ѝ като творец и педагог.Цветанка Грънчарова – утвърдено име в художествения живот на Благоевград. Нейните творби се отличават с разпознаваем стил, деликатна експресивност и дълбочина на внушението. Автор с постоянен творчески път и активно присъствие в културния живот на града."Ние, жените и нашето хоби“ продължава да доказва, че зад всяка професионална биография стои личен творчески свят – понякога тих, понякога дръзновен, но винаги истински. Инициативата утвърждава мястото на жените като активни създатели на културни ценности и пространство за вдъхновение в Благоевград и региона. Организаторите канят обществеността да стане част от това събитие, което превръща 8 март в празник не само на жената, но и на нейния талант.