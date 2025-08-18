ЗАРЕЖДАНЕ...
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
На 15 август около 23:22 ч. в Банско е спрян за проверка 37-годишен мъж от София, у когото техническо средство е отчело 1,80 промила алкохол в издишания въздух.
На 16 август около 18:35 ч. в село Първомай е заловен 51-годишен местен жител, шофирал с 3,00 промила.
На 17 август около 14:17 ч. в Гоце Делчев е проверена 34-годишна жена, управлявала след употреба на алкохол с отчетени 1,95 промила.
На 18 август малко след полунощ, около 00:02 ч., в Благоевград е задържан 40-годишен местен жител, управлявал с 1,96 промила.
Всички водачи са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.
