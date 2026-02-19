ЗАРЕЖДАНЕ...
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, при тежка катастрофа между ТИР и лек автомобил в Благоевградско
При инцидента са пострадали: водачът на лекия автомобил, който е с фрактура на гръдна кост и фрактура на ребра, 17-годишна пътничка в товарния автомобил, която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, също пътуващи в товарния автомобил.
На 24-годишния водач са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
