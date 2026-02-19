Вчера около 14:40 часа на пътя между град Хаджидимово и село Блатска, товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, за да избегне удар в паркирано моторно превозно средство в дясно на пътното платно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил, управляван от 57-годишен мъж от село Беслен, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.При инцидента са пострадали: водачът на лекия автомобил, който е с фрактура на гръдна кост и фрактура на ребра, 17-годишна пътничка в товарния автомобил, която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, също пътуващи в товарния автомобил.На 24-годишния водач са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни.По случая е образувано досъдебно производство.