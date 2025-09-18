ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четири фирми се конкурират за доставка на хранителни продукти в социални и детски в Благоевград
Процедурата обхваща 5 обособени позиции, които касаят доставка на риба, пакетирани захарни изделия, пакетирани хранителни стоки и подправки, пресни плодове и зеленчуци, както и плодови и зеленчукови консерви.
Офертите на кандидатите “Бохемис" ООД, “Аллур" ООД, "Рупанов Трейд“ ООД и Кооперация "Областен кооперативен съюз – Благоевград“ бяха отворени днес от конкурсна комисия. Предстои те да бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и към сключване на договори.
Сред изискванията, на които следва да отговарят потенциалните доставчици са осигуряване на първокласно качество, с доказан произход и остатъчен срок на годност не по-малко от 10% от целия им срок на годност, посочен от производителя. Доставчиците трябва да предоставят необходимите сертификати и декларации за безопасност, качество и съответствие с европейското и националното законодателство.
Доставките трябва да се извършват ежедневно след писмена заявка, като количествата ще се коригират според реалните нужди на детските и социалните заведения.
С поръчката общината цели да гарантира качествено и безопасно хранене за децата и социално уязвимите групи.
