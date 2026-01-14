Конкурсна комисия отвори ценовите оферти на 4 фирми по обществена поръчка за доставка на 39 300 нови сметосъбиращи съда на територията на община Благоевград.Те касаят 4 обособени позиции. Предстои цените да бъдат разгледани, а на следващ етап ще се премине и към сключване на договор/и с изпълнител/и, което ще позволи поетапното въвеждане на новите съдове в града и малките населени места в общината.Новите съдове са предназначени за различни видове отпадъци – битови, разделно събирани, биоразградими и хранителни. Това ще улесни ежедневието на домакинствата, ще направи разделното събиране по-достъпно и ще повиши ефективността на системата за събиране и рециклиране на отпадъци.Мерките на Община Благоевград са насочени към трайно подобряване на хигиената в обществените пространства и повишаване качеството на живот в града и малките населени места.Част от съдовете, които ще бъдат доставени, са кошчета с филтър с активен въглен, който неутрализира неприятните миризми. Те ще бъдат предоставяни на домакинства за събиране на биоразградими отпадъци, които впоследствие ще захранват Анаеробната система за производство на компост и електрическа енергия.Обявената обществена поръчка е рамково споразумение на стойност 1 097 488,02 евро без ДДС.Две от фирмите, които бяха заявили участие в процедурата, не декриптираха офертите си, заради което цените, предложени от тях не бяха разгледани.