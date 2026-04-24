Педстоящи ремонтни дейности на ВиК мрежата в Благоевградска област ще доведат до временни нарушения във водоподаването в няколко населени места от региона. Това съобщиха от Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград.

В село Хвостане, община Гърмен, в периода от 27 април до 15 май 2026 г., в работни дни между 09:00 и 16:00 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването по улица с О.Т. 61–71. Причината е ремонт на уличен водопровод.

Подобни ограничения ще има и в село Слащен, община Сатовча. Там водоподаването по ул. "Димчо Дебелянов“ ще бъде нарушено в периода от 24 април до 15 май 2026 г., също в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа, заради ремонтни дейности по водопреносната мрежа.

В Гоце Делчев на 24 април 2026 г., от 09:00 до 16:00 часа, ще бъде ограничено водоподаването по улиците "Клокотница“, "Сан Стефано“, "Чаталджа“, "Добруджа“ и "Витоша“. Причината е ново присъединяване към ВиК мрежата, съгласно изискванията на Наредба №4.

От дружеството апелират гражданите в засегнатите райони да преместят паркираните си автомобили, за да не се възпрепятства работният процес. Препоръчва се също домакинствата да се запасят предварително с необходимите количества вода за питейно-битови нужди.