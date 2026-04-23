Въведена е нова организация на движението по част от улица "Даме Груев“. Става въпос за пътния участък от улица "Крушево“ до булевард "Джеймс Баучер“ в Благоевград. В посочения район улицата става еднопосочна, като движението ще се осъществява само в посока към булеварда, предаде Blagoevgrad24.bg.

Въвежда се забрана за извършване на десен завой в посока улица "Даме Груев“. Решението за промяната в организацията на движението на моторните превозни средства бе взето на заседание на Комисията по безопасност на движението към Община Благоевград.

От кметството в областния център на Пиринско призовават всички водачи на МПС-та да спазват въведеното ограничение и пътната сигнализация.