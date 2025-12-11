Паркингът на ул. "Антим I“ в Благоевград отново е достъпен за гражданите, след като "Паркинги и гаражи“ ЕООД подобри условията за престой и паркиране на моторни превози средства на място.Съоръжението разполага с нова автоматична бариера и първия в областния център паркомат, което повишава удобството и улеснява шофьорите.Теренът е основно почистен, премахната е старата охранителна кабина, а настилката е измита машинно, за да се осигури по-приятна среда.След полагането на нова маркировка паркингът разполага с 40 паркоместа, които оптимизират организацията на движение и паркиране.Поставени са и 12 камери за видеонаблюдение, гарантиращи 24-часова сигурност на автомобилите.Предстои да бъде изградено и ново осветление, което ще допринесе за по-голяма безопасност и за по-добра видимост през малките часове на денонощието.Припомняме, че паркингът беше временно затворен заради ремонтни дейности на съседните улици.С направените подобрения Община Благоевград цели да създаде по-голямо удобство за водачите на моторни превозни средства.