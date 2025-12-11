ЗАРЕЖДАНЕ...
Централен общински паркинг в Благоевград отново е достъпен за гражданите
©
Съоръжението разполага с нова автоматична бариера и първия в областния център паркомат, което повишава удобството и улеснява шофьорите.
Теренът е основно почистен, премахната е старата охранителна кабина, а настилката е измита машинно, за да се осигури по-приятна среда.
След полагането на нова маркировка паркингът разполага с 40 паркоместа, които оптимизират организацията на движение и паркиране.
Поставени са и 12 камери за видеонаблюдение, гарантиращи 24-часова сигурност на автомобилите.
Предстои да бъде изградено и ново осветление, което ще допринесе за по-голяма безопасност и за по-добра видимост през малките часове на денонощието.
Припомняме, че паркингът беше временно затворен заради ремонтни дейности на съседните улици.
С направените подобрения Община Благоевград цели да създаде по-голямо удобство за водачите на моторни превозни средства.
Още от категорията
/
Въведена е временна организация на движението на важно кръстовище на територията на община Благоевград, ето къде е то
09:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.